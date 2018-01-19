39 памятников истории и культуры зафиксировали в Острове

18:06, 19 января 2018, ПАИ

В Острове в рамках разработки проекта объединенной зоны охраны памятников были зафиксированы 39 памятников истории и культуры. Об этом сообщил представитель Научно-производственного центра Алексей Калиненко в ходе пресс-конференции 19 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Калиненко, разработка проекта объединенной зоны охраны памятников являлась самой масштабной работой, которая заняла почти полгода. «Этот проект затронул практически весь город. Также мы занимались разработкой проекта границ исторического поселения «Город Остров», - отметил он и выразил надежду, что это поможет развитию исторического поселения.

Также представитель Центра рассказал, что за 2017 год в Псковской области были обследованы с составлением актов технического состояния 86 объектов культурного наследия. Кроме того, специалисты Центра разработали 43 проекта предметов охраны по заданию Госкомитета по охране объектов культурного наследия. «Это то, что мы будем охранять в дальнейшем», - пояснил докладчик.

«Подготовлены 26 проектов границ территорий объектов культурного наследия. В частности, наиболее объемный: ансамбль усадьбы Строганова в имении Волышово в Порховском районе, еще один довольно сложный объект - Петровские бастионы, разбросанные по всему городу. Тем не менее, с этими задачами мы успешно справились. Во многом, например, по петровским бастионам помогла поездка в архив Санкт-Петербурга, там мы нашли документы, на которых затем основывались», - рассказал Алексей Калиненко.

Помимо этого, по его словам, специалисты Центра провели масштабную работу по определению технического состояния ансамбля укреплений Окольного города в Пскове. Кроме того, в музее-усадьбе Римского-Корсакова были проведены противоаварийные работы, отремонтирован эркер Доходного дома в Пскове, проведён противоаварийный ремонт на монументе «Ледовое побоище», где с техникой для работы на высоте 26 метров специалистам Центра помогли в региональном управлении МЧС, также были выполнены первоочередные противоаварийные мероприятия федерального значения в Церкви Успения в Мелетово.