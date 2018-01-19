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Экономика

Псковская делегация принимает участие в выставке «Зеленая неделя 2018» в Берлине

18 января в выставочном комплексе «Messe Berlin» в Берлине прошло торжественное открытие выставки «Зеленая неделя 2018». Делегация Псковской области во главе с начальником Главного государственного управления сельского хозяйства и гостехнадзора региона Николаем Романовым также приняла участие в мероприятии, сообщили Псковскому агентству информации в управлении. 

83-я Международная торговая выставка пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зелёная неделя 2018» будет проходить с 18 по 28 января. Основанная в Берлине в 20-х годах прошлого века она является единственной в своем роде международной выставкой данной направленности. 

На мероприятии присутствуют 200 международных министров и государственных секретарей. В ходе выставки пройдет 10-й Международный форум сельскохозяйственной и пищевой промышленности. 1 тыс. 660 экспонентов из 66 стран представят свои достижения в сельском хозяйстве, продовольствии и садоводстве.

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