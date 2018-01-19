Более 2400 детей из нуждающихся семей Псковской области получили подарки к Новому году

18:24, 19 января 2018, ПАИ

В рамках акции «Новогодние и Рождественские праздники» псковского областного отделения Российского детского фонда более 2 тысяч 400 детей-сирот, ребят из нуждающихся семей и детей с особенностями в развитии получили подарки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Всего к акции присоединились более 100 участников. В 22 районах Псковской области состоялись 39 праздничных мероприятий, которые подготовили единомышленники Детского фонда и помощники детей: коллектив Городского культурного центра Пскова, студенты Псковского колледжа искусств и уполномоченные представители Детского фонда. Каждая новогодняя ёлка по традиции заканчивалась вручением детям подарков от Деда Мороза и Снегурочки.

Помимо этого, уже в третий раз прошла благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!», в рамках которой каждый желающий, выбрав открытку с новогодним желанием смог исполнить его. В этом году в ходе акции исполнились мечты около 180 детей из детских учреждений области. Адресные новогодние подарки получили подопечные приютов в Бежаницах, Дедовичах, Порхове, Новоржеве, Себеже и Стругах Красных, воспитанники филиала Центра специального образования №2 в Острове и Красногородского детского сада «Колосок». Кроме того, дети из Себежского и Островского приютов получили от благотворительного фонда М.Видео «Наша инициатива» праздничные посылки с конструкторами, развивающими играми, книжками и игрушками.

Псковский Детский фонд благодарит всех отзывчивых людей, поучаствовавших в акции в этом году.