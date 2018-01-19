90-летняя псковичка получила персональное поздравление президента России

18:07, 19 января 2018, ПАИ

19 января заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков вручил жительнице деревни Муровицы Псковского района персональное поздравление президента Российской Федерации. Владимир Путин поздравил Нину Юдину с 90-летним юбилеем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Нина Юдина — ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла — родилась 19 января 1928 года. После освобождения из концлагеря, где она оказалась во время Великой Отечественной войны, в 1944 году пришла трудиться в совхоз «Победа». В нем женщина проработала телятницей до выхода на пенсию. Нина Юдина неоднократно поощрялась денежными премиями и почетными грамотами администрации района, райсполкома и облисполкома. Также награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941—1945 годов»

Отметим, что президент России поздравляет граждан с 90-летием, 95-летием и 100-летием с 2011 года. За это время, по данным Управления Пенсионного фонда России по Псковской области, в регион поступило более 6 тысяч персональных поздравлений.