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Общество

90-летняя псковичка получила персональное поздравление президента России

19 января заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков вручил жительнице деревни Муровицы Псковского района персональное поздравление президента Российской Федерации. Владимир Путин поздравил Нину Юдину с 90-летним юбилеем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Нина Юдина — ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла — родилась 19 января 1928 года. После освобождения из концлагеря, где она оказалась во время Великой Отечественной войны, в 1944 году пришла трудиться в совхоз «Победа». В нем женщина проработала телятницей до выхода на пенсию. Нина Юдина неоднократно поощрялась денежными премиями и почетными грамотами администрации района, райсполкома и облисполкома. Также награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941—1945 годов»

Отметим, что президент России поздравляет граждан с 90-летием, 95-летием и 100-летием с 2011 года. За это время, по данным Управления Пенсионного фонда России по Псковской области, в регион поступило более 6 тысяч персональных поздравлений.

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