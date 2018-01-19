Охрану более 100 массовых мероприятий обеспечили псковские полицейские в 2017 году

18:26, 19 января 2018, ПАИ

В 2017 году в Пскове полиция при поддержке народных дружин обеспечила охрану более 100 массовых мероприятий, заявил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин в ходе совещания, где были подведены итоги минувшего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В совещании приняли участие начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин, глава города Пскова Иван Цецерский, прокурор Пскова Александр Григорьев, председатель городского суда Николай Борисов, а также руководители структурных подразделений полиции.

Сергей Сурин вручил благодарственные письма и ценные подарки. Ими были награждены пскович Игорь Кумко за оказание содействия городской полиции в раскрытии тяжкого преступления, а также двое представителей народной дружины – Андрей Кириллов и Светлана Сапожникова, принимавшие активное участие в охране общественного порядка на территории города. Кроме того, был озвучен приказ о поощрении группы сотрудников УМВД России по городу Пскову.

Кроме того, в 2017 году, благодаря проведенной профилактической работе, в Пскове было зарегистрировано меньше преступлений по всем линиям, в том числе снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, сократилось число разбоев и грабежей, снизилась уличная преступность. Возросла раскрываемость преступлений.

Глава города Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что взаимодействие муниципалитета и городской полиции в 2017 году было на хорошем уровне. Он поблагодарил сотрудников полиции за службу, вручил особо отличившимся полицейским Почетные грамоты.

Затем выступили руководители городских правоохранительных органов, которые отметили положительные результаты работы псковских полицейских и высказали свои предложения по ее дальнейшему совершенствованию.