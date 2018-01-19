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Общество

Старшеклассникам из Пустошки рассказали о донорстве

Тематическая встреча с учащимися в рамках федерального проекта «Я Твой Донор» состоялась на базе Пустошкинского центра образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Российского Красного Креста.

Во встрече приняли участие учащиеся старших классов, которые в скором времени станут совершеннолетними и смогут быть донорами крови и ее компонентов.

Молодых людей познакомили с основными задачами федерального проекта «Развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного движения «Я Твой Донор» Российского Красного Креста». В основной части встречи участники познакомились с понятием донорства и донора, узнали почему нужно быть донором, кто и в каком количестве нуждается в донорской крови, какие существуют показания для временного или постоянного отвода, какие есть поощрения для доноров. В конце урока ребята задали интересующие их вопросы. Некоторые поделились своими мыслями по поводу донорства.

Будущие доноры расходились после урока твердо убежденными, что донорство – это полезно, нужно и важно.

Такое занятие проведено, с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в рамках проекта «Развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного движения «Я Твой Донор» Российского Красного Креста».

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