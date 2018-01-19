На территории особой экономической зоны «Моглино» разместится таможенный пост Псковской таможни

19:41, 19 января 2018, ПАИ

В ближайшее время на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» разместится Псковский таможенный пост Псковской таможни. Администрация АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» создала все необходимые для этого условия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», созданная в 2012 году в целях содействия социально-экономическому развитию государства, привлечения инвестиций, создания и развития производств, сейчас представляет собой индустриальный парк площадью 215 гектаров в 8 километрах от Пскова. На его территории планируется реализация проектов развития высокотехнологичных секторов промышленности, а также размещение предприятий логистики и сферы услуг.

С размещением таможенного органа в особой экономической зоне «Моглино» у резидентов, учитывая применение таможенными органами современных информационных технологий, значительно улучшающих качество процессов совершения таможенных операций и упрощающих таможенное администрирование, появляется возможность осуществлять весь спектр таможенных операций в минимальные сроки и с минимальными материальными издержками.

На сегодняшний день статус резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» имеют девять российских и зарубежных компаний, специализирующихся на производстве кабельно-полупроводниковой продукции, коммунального, теплообменного, холодильного и вентиляционного оборудования, инструментов для штукатурно-малярных работ, лакокрасочных материалов, фармацевтических препаратов и пищевой продукции.

30 ноября 2017 года состоялось открытие первого завода лакокрасочных материалов ООО «Nor-Maali», являющегося резидентом Особой экономической зоны «Моглино». Планируется, что завод ежегодно будет выпускать свыше 1,5 миллионов литров лакокрасочных материалов, а также промышленные напольные покрытия. Как подчеркнул на церемонии открытия директор завода «Nor-Maali» Веса Тукиайнен, на заводе будут использоваться российские материалы и оборудование, в настоящее время доля российского сырья в некоторых продуктах превышает 50%. В 2017 году первая партия товаров (оборудование) помещена под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Мероприятия по размещению Псковского таможенного поста не затронут его структуру. Полномочия таможенного поста по совершению таможенных операций, связанных с декларированием товаров, сохранятся без изменений. Сокращение штатной численности Псковского таможенного поста в ходе мероприятий по его перемещению не планируется.