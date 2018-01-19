Директор «Псковского хлебокомбината» Виктор Почернин празднует юбилей

20:04, 19 января 2018, ПАИ

Сегодня, 19 января, глава Пскова Иван Цецерский поздравил с 70-летним юбилеем генерального директора «Псковского хлебокомбината» Виктора Почернина: «Ваши целеустремленность и настойчивость, управленческий опыт и жизненная энергия, работа в региональном парламенте и активность в общественных делах, снискали большое уважение среди коллег и жителей города». Иван Цецерский подчеркнул, что одно из старейших предприятий общественного питания областного центра «Псковский хлебокомбинат» динамично развивается, постоянно расширяя ассортимент продукции, улучшается ее качество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Особые слова уважения глава Пскова выразил юбиляру за гражданскую ответственность и стремление бескорыстно помогать людям, за участие в благотворительных акциях, поддержке городских мероприятий. «Всё это делает Вам честь и отзывается благодарностью в сердцах псковичей», - отметил он. Глава города пожелал Виктору Почернину крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, вручил приветственный адрес и букет цветов.

Напомним, Виктор Иванович Почернин родился 19 января 1948 года в городе Старо-Константинов Каменец-Подольской области в семье кадровых военных. С середины 70-х годов живет и работает в Пскове. Был мастером и старшим мастером Псковского завода радиодеталей, работал на Псковском заводе «Автоэлектроарматура». В марте 1993 года коллективом был избран директором АООТ «Псковский хлебокомбинат», с мая 1994 года по настоящее время работает генеральным директором этого предприятия. Является председателем Совета Псковского регионального отделения Общественной организации «Деловая Россия». 11 марта 2007 года был избран депутатом Псковского областного Собрания четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №1. В.И. Почернин награжден медалью за воинскую доблесть в честь 100-летия В.И. Ленина, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «300 лет Российскому флоту», медалью Министерства обороны РФ «За службу», медалью «За укрепление мобилизационной готовности».