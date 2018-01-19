«Волонтёрский десант» познакомил школьников Пустошки с профилактикой туберкулеза

20:13, 19 января 2018, ПАИ

Очередной выезд «Волонтерского десанта» Псковского Красного Креста в рамках проекта «Здоровым быть стильно!» состоялся в Пустошкинский район. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Российского Красного Креста.

Сотрудники и добровольцы регионального отделения РКК встретились с учащимися Пустошкинского центра образования и провели цикл занятий по темам профилактики туберкулеза. Встреча была наполнена множеством полезной информации - в интерактивной форме была представлена информационная часть, а для закрепления материала прошла игра «Как победить туберкулез».

Участники встречи познакомились с историей заболевания, узнали пути заражения, способы профилактики. Подростки узнали кто и когда открыл бактерию туберкулеза, кого и как эта бактерия может заразить, какие способы профилактики существуют и почему их нужно применять. Многие из присутствующих на встрече правильно отвечали на вопросы сложные вопросы дополнительно обсуждали, наполняя знания участников дополнительной информацией. За правильные ответы подростки получали вкусные призы от Красного Креста.

Напомним, что эти мероприятия Псковского Красного Креста стали возможны благодаря социальному проекту «Здоровым быть стильно!», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного дминистрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области. В феврале волонтерский десант продолжит работу и посетит Красногородский район.