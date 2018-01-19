Жителям посёлка Палкино напомнили о мерах противопожарной безопасности

20:17, 19 января 2018, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в поселке Палкино 19 января провели очередной рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведены беседы с населением по мерам пожарной безопасности, инструктажи в области пожарной безопасности, распространены памятки и листовки по правилам эксплуатации печного отопления, газового и электрооборудования домов. Особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке.

Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории района, основные причины пожаров и гибели людей.