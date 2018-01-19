В Школе пожилого человека Псковского Красного Креста рассказали о мерах безопасности охраны квартир

20:32, 19 января 2018, ПАИ

В Центре помощи и досуга, созданного в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» состоялась тематическая встреча в Школе пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Российского Красного Креста.

Перед аудиторией с темой: «Современные меры безопасности охраны квартир и мест хранения имущества граждан и существующие льготы для пожилых людей по предоставлению услуг» выступил старший инженер межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» - филиала федерального государственного казённого учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск российской гвардии по Псковской области» Сергей Герасимов.

В ходе консультации пожилые люди узнали, какая техника и электроника применяется для обеспечения безопасности дома.

Пожилые люди остались довольны полезной информацией и консультацией специалиста.

Тематическая встреча прошла в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Центр помощи и досуга для пожилых людей начал работать в Пскове с декабря 2017 года и нацелен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года), и создание условий для их досуга и возможностей для самореализации.

В Центре действует Школа пожилого человека. Это коллективные социально – правовые консультации в формате Устного журнала, индивидуальные психологические консультации, обучение навыкам ухода на дому и консультации по вопросам современных технологий и работы в Интернете. Кроме того, в рамках проекта для пожилых людей, нуждающихся в особой помощи после выписки из стационаров, организовано постоянное наблюдение сестёр милосердия и уход в домашних условиях. Подопечные проекта по предварительным заявкам могут воспользоваться транспортными услугами для поездок в медицинские и социальные учреждения. В Центре организована работа «Телефона общения» 8-963-338-03-50.Сюда можно позвонить в понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 14:00.