В полиции Пскова подвели итоги работы за год

20:42, 19 января 2018, ПАИ

Сегодня в областном центре были подведены итоги работы городской полиции в минувшем году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В совещания приняли участие начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин, глава города Пскова Иван Цецерский, прокурор Пскова Александр Григорьев, председатель городского суда Николай Борисов, а также руководители структурных подразделений полиции.

В начале заседания Сергей Сурин вручил благодарственные письма и ценные подарки. Ими были награждены пскович Игорь Кумко за оказание содействия городской полиции в раскрытии тяжкого преступления, а также двое представителей народной дружины – Андрей Кириллов и Светлана Сапожникова, принимавшие активное участие в охране общественного порядка на территории города. Кроме того, был озвучен приказ о поощрении группы сотрудников УМВД России по городу Пскову.

С докладом о результатах работы в 2017 году выступил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин. В ушедшем году городскими стражами порядка при поддержке народных дружин обеспечивался правопорядок и безопасность граждан при проведении более ста массовых мероприятий. Нарушений общественной безопасности и актов терроризма и экстремизма допущено не было.

В 2017 году, благодаря проведенной профилактической работе, зарегистрировано меньше преступлений по всем линиям, в том числе снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, сократилось число разбоев и грабежей, снизилась уличная преступность. Возросла раскрываемость преступлений.

Глава города Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что взаимодействие муниципалитета и городской полиции в 2017 году было на хорошем уровне. Он поблагодарил сотрудников полиции за службу, вручил особо отличившимся полицейским Почетные грамоты.

Затем выступили руководители городских правоохранительных органов, которые отметили положительные результаты работы псковских полицейских и высказали свои предложения по ее дальнейшему совершенствованию.