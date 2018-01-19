В Острове уничтожены 20 тонн томатов, ввезённых в Псковскую область под видом товара прикрытия

20:51, 19 января 2018, ПАИ

На текущей неделе должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям произведено уничтожение 20 тонн подкарантинной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе оперативного рейда специалистами правоохранительных органов Псковской области задержана партия томатов, завезенная на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь и перемещаемая под видом товара прикрытия.

Томаты перемещались в автотранспортном средстве в сопровождении документов, согласно которым в машине находились полипропиленовые диски. Должностными лицами Управления данная подкарантинная продукция признана небезопасной, в связи с отсутствием документов, подтверждающих их карантинное фитосанитарное состояние, происхождение и качество.

В связи с нарушениями законодательства в области карантина растений томаты неизвестного происхождения уничтожены механическим путем на полигоне твердых бытовых отходов в городе Остров Псковской области.