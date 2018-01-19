«Визиты внимания» к ветеранам проводят сотрудники псковского Красного Креста

21:05, 19 января 2018, ПАИ

В рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» сотрудник Псковского регионального отделения Российского Общества Красного Креста Любовь Сушилова и геронтоволонтер Юрий Сергеев навестили Майю Яковлевну Ефимову, чтобы поздравить её 85-летием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Российского Красного Креста.

Официальная часть поздравления переросла в душевную беседу, во время которой хозяйка не могла не вспомнить своё детство.

До начала Великой Отечественной войны она вместе со своими родителями, братьями и сёстрами проживала в Псковском районе. Когда началась война, Майе Яковлевне исполнилось семь лет. Ужасы военного времени навсегда отпечаталась в детской памяти. До сих пор пожилая женщина помнит все сожжённые дома в их деревне, раненых и убитых советских солдат, тяжелую послевоенную жизнь. Делясь своими воспоминаниями, Майя Яковлевна не смогла сдержать слез.

Гости постарались отвлечь хозяйку от тягостных воспоминаний. Представитель Красного Креста рассказала о современной деятельности этой старейшей благотворительной организации, в том числе об основных направлениях проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма».

Визит длился более часа. По окончании встречи гости, прощаясь с хозяйкой, искренне пожелали ей крепкого здоровья и долголетия.

Напомним, что «визит внимания» состоялся в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Центр помощи и досуга для пожилых людей начал работать в Пскове с декабря 2017 года и нацелен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года) и создание условий для их досуга и возможностей самореализации.