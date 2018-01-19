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Общество

Минздрав разработал порядок выдачи электронных справок

Министерство здравоохранения России разработало приказ, который определяет порядок выдачи электронных справок и медицинских заключений. Документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. Из него следует, что информация о медицинской помощи и ее документирование будет осуществляться «с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника», пишет Коммерсант.

Согласно приказу, пациент или его законный представитель получает право по запросу получать документы и выписки, в том числе в электронной форме. При этом медицинские справки, заключения и иные документы, которые содержат информацию о состоянии здоровья пациента, могут быть оформлены как на бумаге, так и в электронном виде. Медицинское заключение может быть скопировано на электронный носитель или предоставлено пациенту через портал госуслуг.

12 января Минюст зарегистрировал приказ Минздрава, подтвердивший статус телемедицины как услуги. Он разрешает использовать телемедицинские технологии при оказании первичной, специализированной, скорой и паллиативной медпомощи как амбулаторно, так и стационарно. Медучреждениям также разрешено использовать не только Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, но и иные информсистемы.

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