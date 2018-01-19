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Экономика

Оборот розничной торговли в России вырос впервые с 2014 года

Глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о росте оборота внутренней торговли в России по итогам прошлого года. «Что касается роста внутренней торговли. За прошлый год впервые мы видим ее восстановление — 1%. Если вспомнить сильное падение 2015 года, это минус 10%, и сохранявшееся падение в 2016 году на 4,6% — это важнейший сектор экономики, это почти 15% ВВП, поэтому это дает хороший прирост в целом по результатам экономики»,— цитирует Мантурова «Интерфакс».

Данные о динамике розничной торговли в России по итогам 2017 года Росстат еще не опубликовал. По данным ведомства, за 11 месяцев оборот розничной торговли вырос на 1%, до 26 трлн 722,5 млрд руб. По итогам 2016 года этот показатель сократился на 4,6% (до 28 трлн 317,3 млрд руб).

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