В Госдуму внесён законопроект о выходе России из ВТО

21:45, 19 января 2018, ПАИ

Группа депутатов-коммунистов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Авторы документа хотят признать утратившим силу протокол о присоединении к ВТО. «Последствия вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для международного арбитража не были подготовлены»,— обосновали депутаты свою инициативу в пояснительной записке, пишет Коммерсант.

Неделю назад депутаты от КПРФ попросили правительство дать справку о целесообразности пребывания России в ВТО, однако ответа не дождались.

Поводом для инициатив парламентариев стал иск Евросоюза. ЕС пытается оспорить в ВТО запрет на ввоз свинины в Россию. Российское Минэкономики назвало требования ЕС безосновательными, но отметило, однако, что несмотря на конфликт выходить из ВТО Москва не планирует.