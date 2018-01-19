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Экономика

В Госдуму внесён законопроект о выходе России из ВТО

Группа депутатов-коммунистов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Авторы документа хотят признать утратившим силу протокол о присоединении к ВТО. «Последствия вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для международного арбитража не были подготовлены»,— обосновали депутаты свою инициативу в пояснительной записке, пишет Коммерсант.

Неделю назад депутаты от КПРФ попросили правительство дать справку о целесообразности пребывания России в ВТО, однако ответа не дождались.

Поводом для инициатив парламентариев стал иск Евросоюза. ЕС пытается оспорить в ВТО запрет на ввоз свинины в Россию. Российское Минэкономики назвало требования ЕС безосновательными, но отметило, однако, что несмотря на конфликт выходить из ВТО Москва не планирует.

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