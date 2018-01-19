0
21:50
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
20:04
Директор «Псковского хлебокомбината» Виктор Почернин празднует юбилей
18:21
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
17:35
Без шансов на побег
16:49
Администрация Псковской области будет сотрудничать с Российским книжным союзом
16:48
Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца
15:40
Псковские абоненты Tele2 в праздники «сидели» в интернете и путешествовали
Еще новости
Общество

На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина

Сотрудники ФСБ выявили вредоносные компьютерные программы, из-за которых владельцам машин незаметно недоливали топливо на десятках автозаправок, принадлежащих крупнейшим нефтяным компаниям. Об этом сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах.

«Гигантская афера охватила почти весь юг России, вирусы были обнаружены на десятках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа. Была выстроена целая сеть по хищению топлива у рядовых граждан — владельцы АЗС никакого финансового убытка не несли», — рассказал собеседник агентства.

«Недолив» составлял до 7 процентов от количества бензина, заправляемого в бак. Выявить вирусы было почти невозможно. Их создателя и распространителя задержали. Им оказался ставропольский хакер Денис Заев.

«Раньше аферисты использовали для хищений на АЗС специальные "жучки", потом им на смену пришли вирусы. Однако все же их можно было обнаружить. Заев же создал уникальный продукт. Его вредоносные программы не могли выявить ни специалисты службы контроля нефтяных компаний, которые постоянно проводят проверки на АЗС, ни сотрудники МВД. Да и нам удалось все это установить оперативным путем», — отметил источник.

По версии ФСБ, Заев предлагал свою программу руководящим сотрудникам АЗС и получал свою долю с украденных средств — речь идет о сотнях миллионов рублей нелегальной выручки. Вирусы внедрялись как в программное обеспечение самих колонок, так и в системы суммарных счетчиков, технологических проливов, контрольно-кассового учета.

Хакеру предъявлены обвинения по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 273 УК РФ («Создание и использование вредоносных программ»). Заев заключен под стражу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
19 января 2018
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
Директор «Псковского хлебокомбината» Виктор Почернин празднует юбилей
19 января 2018
Директор «Псковского хлебокомбината» Виктор Почернин празднует юбилей
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
19 января 2018
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Администрация Псковской области будет сотрудничать с Российским книжным союзом
19 января 2018
Администрация Псковской области будет сотрудничать с Российским книжным союзом
Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца
19 января 2018
Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца 2
Псковские абоненты Tele2 в праздники «сидели» в интернете и путешествовали
19 января 2018
Псковские абоненты Tele2 в праздники «сидели» в интернете и путешествовали
Первые лапароскопические операции по снижению веса прошли в Псковской областной больнице
19 января 2018
Первые лапароскопические операции по снижению веса прошли в Псковской областной больнице
Медали и грамоты получили сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН накануне профессионального праздника
19 января 2018
Медали и грамоты получили сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН накануне профессионального праздника

Идет загрузка...