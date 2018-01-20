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Общество

Католическая церковь начала собирать пожертвования пластиковыми картами

В католической церкви Святого Франциска в Париже появилась возможность сделать пожертвование бесконтактным платежом — аппарат для этого установлен в плетеной корзине. Раньше в такие корзины пожертвования опускались наличными. Об этом пишет Le Parisien.

В плетеную корзину на специальную подставку помещен смартфон и специальный считыватель — они позволяют прихожанам сделать пожертвование как с помощью телефона, так и с помощью кредитной карты. Перед этим на сенсорном экране смартфона предлагается выбрать сумму платежа — 2, 3, 5 или 10 евро. Как заверяют в церкви, система организована таким образом, что пожертвование будет анонимным.

Идею создать такую электронную корзину предложил директор по развитию финансовых ресурсов Парижской епархии Кристоф Руссело, проект выполнила компания Actoll. Настоятель церкви Дидье Дюверн сообщил, что прихожане позитивно восприняли новшество: «Наши прихожане восприимчивы к новизне», — отметил он.

При этом Дюверн сообщил, что цель нововведения не увеличение сбора пожертвований, а «предвосхищение будущего, в котором у людей больше не будет наличных даже на багет».

Это не первый опыт внедрения современных технологий в церкви. Так, в прошлом году в церкви в городе Виттенберг в Германии в 500-летию Реформации представили робота BlessU-2, который может благословлять прихожан на нескольких языках.

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