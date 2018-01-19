Причиной страшного пожара в автобусе в Казахстане могла стать паяльная лампа

22:12, 19 января 2018, ПАИ

В салоне автобуса, который сгорел ​18 января на трассе Самара — Шымкент в Казахстане, работала паяльная лампа, рядом с которой находилась канистра с бензином. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Как передает портал Tengri News, согласно основной версии, причина пожара — это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В то же время, в ходе следственных действий и допросов, было установлено, что в автобусе была емкость с пятью литрами бензина.

Версию об использовании паяльной лампы в салоне автобуса подтвердил и очевидец, слова которого приводит портал Караван.kz. «В автобусе грелись паяльной лампой. Кто-то что-то там между собой не поделил. Пнул баклажку с бензином, она попала на паяльную лампу. Сразу все вспыхнуло, поэтому никто не смог и выбраться», — рассказал источник.

При пожаре погибли 52 человека, граждане Узбекистана, спастись удалось только двум водителям и трем пассажирам. Автобус последний раз проходил техосмотр в 2015 году, а его хозяин не имел разрешения на перевозку пассажиров.