ЦБ спрогнозировал возврат инфляции в России к 4%

22:25, 19 января 2018, ПАИ

По прогнозам Центробанка, годовая инфляция в первом квартале 2018 года будет находиться вблизи уровня декабря — 2,5%. В дальнейшем она будет постепенно возвращаться к цели в 4%. Ее возвращению будет способствовать исчерпание действия разовых факторов, которые связаны с урожаем и валютным курсом, а также восстановлением потребительского спроса. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен», пишет Коммерсант.

«При отсутствии значительных колебаний на мировых сырьевых, товарных и финансовых рынках на горизонте года инфляция, как ожидается, постепенно приблизится к целевому уровню»,— отмечается в сообщении. Регулятор также сообщает, что годовая продовольственная инфляция в декабре сохранилась на уровне ноября, а годовые темпы роста цен непродовольственных товаров остались на минимальных исторических значениях.

Ранее ЦБ пересмотрел параметры экономического прогноза на 2018–2020 годы в сторону улучшения. Аналитики регулятора спрогнозировали рост ВВП в 2018 году на уровне до 2% (ранее 1–1,5%).