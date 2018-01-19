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Политика

МОК сократил квоту россиян на Олимпиаду-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) сократил число российских спортсменов, которые смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Теперь в Южную Корею смогут поехать не более 389 атлетов. Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) подавал заявку на участие 500 спортсменов. Отмечается, что в этот пул не могут войти россияне, которые были пожизненно отстранены от участия в Играх по результатам расследования комиссии Дениса Освальда.

5 декабря исполком МОК дисквалифицировал сборную России. В Играх-2018 смогут принять участие только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной допинговой системе. Они поедут в Пхенчхан под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты России». 16 января сообщалось, что специальная комиссия МОК рассмотрит возможность участия россиян в Олимпиаде под флагом СССР.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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