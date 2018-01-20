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Общество

Наталья Касперская считает биткойн разработкой американских спецслужб

Гендиректор InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, выступая в Университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), назвала биткойн разработкой американских спецслужб. Выступление Касперской проходило в рамках открытия компанией InfoWatch учебного центра «ИТМО–Инфовотч», пишет Коммерсант.

Фотографии слайдов презентации Касперской опубликовала доцент кафедры информатики и прикладной математики ИТМО Ирина Радченко. Согласно презентации, биткоин — это «разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в разных странах». Из слайдов следует, что валюта «приватизирована как интернет, GPS, TOR, фактически — Доллар 2.0».

По состоянию на 16:24 мск сегодня курс бткойна, по данным сайта CoinDesk, повысился до $11,861.68. По данным биржи Coinmarketcap, стоимость этой валюты составила $11 992,80.

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