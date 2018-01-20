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Общество

День Республики Крым отмечается сегодня

Сегодня, 20 января, в России отмечается День Республики Крым, сообщает сайт Календ.ру.  20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии. Эту свою волю жители Крыма подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года.

Традиционно в День в Крыму проходят различные праздничные мероприятия и акции.

С 18 марта 2014 года политический статус Автономной Республики Крым — субъект Российской Федерации — Республика Крым. Крым наравне с городом Севастополем вошел в состав России. Соответствующий документ подписали президент России Владимир Путин, руководители Крыма и мэр Севастополя. За два дня до этого, 16 марта, в Крыму был проведен референдум, на который были вынесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Более 96% избирателей проголосовали за вхождение в состав РФ. 17 марта Крым был провозглашен суверенным государством — Республикой Крым — а власти Крыма обратились к РФ с предложением о принятии ее в состав федерации.

18 марта является официальным праздником — Днем воссоединения Крыма с Россией.

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