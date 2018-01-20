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Общество

Акция «День независимости Крыма» проходит в Пскове (ФОТО)

В Пскове у ТРК «Акваполис» (ул. Кузбасской дивизии, 19) проходит молодежная акция «День независимости Крыма». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, с 13:00 волонтеры раздают воздушные шары и «бумажные цветы».

С 14:10 до 14:20 пройдет сбор пожеланий и написание их на «бумажных голубях» для запуска в небо вместе с шарами.

На 14:30 запланирован запуск шаров в небо с бумажными голубями и пожеланиями.

  • Акция «День независимости Крыма»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Акция «День независимости Крыма»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Акция «День независимости Крыма»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Акция «День независимости Крыма»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Акция «День независимости Крыма»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Акция «День независимости Крыма»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Акция «День независимости Крыма»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Акция «День независимости Крыма»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Акция «День независимости Крыма»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Акция «День независимости Крыма»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Акция «День независимости Крыма»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Акция «День независимости Крыма»
    Фото: Дарья Хваткова

Отметим, что 20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство жителей высказалось за восстановление Крымской автономии. Эту волю жители Крыма подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Решение предопределило статус Крыма в составе Украины (куда республика тогда входила), а сама дата была учреждена как День Республики Крым, который в настоящее время является на полуострове праздничным днем.

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