Штаб Путина прекратил сбор подписей в поддержку его выдвижения

13:02, 20 января 2018, ПАИ

В поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина собрано более 1,5 млн подписей избирателей, пишет «Российская газета». С 22 января сбор подписей прекращается. Собранное количество голосов в пять раз превышает необходимое для регистрации.

Подписи будут направляться в Центризбирком по мере проверки. Для регистрации в качестве кандидата в президенты России самовыдвиженцу Владимиру Путину необходимо сдать в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей до 18:00 31 января.