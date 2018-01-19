На долю отечественных автомобилей приходится 26% российского рынка

11:35, 20 января 2018, ПАИ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2017 года в России было реализовано 411,8 тыс. новых автомобилей отечественных марок. Таким образом, на их долю приходится почти 26% российского рынка, что соответствует уровню 2016 года.

Реализация автомобилей LADA в минувшем году достигла 311,6 тыс. штук, показав рост на 17%. Продажи легкой коммерческой техники «ГАЗ» за отчетный период увеличились на 5% до 58,6 тыс. экземпляров. При этом обе марки входят в ТОП-10 российского рынка: LADA – лидирует, а «ГАЗ» находится на восьмом месте.

Реализация автомобилей «УАЗ» снизилась на 15% до 41,6 тыс. единиц. В результате этого отечественный производитель оказался за пределами десятки лидеров российского рынка, заняв в итоге одиннадцатую позицию.