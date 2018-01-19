0
20:51
В Острове уничтожены 20 тонн томатов, ввезённых в Псковскую область под видом товара прикрытия
17:31
В Плюсском районе инвестор хочет построить полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод
08:54
Денежный ПАИ-live начнется 19 января
22:09
ЦБ намерен измерить благополучие россиян
16:23
Расширяем кругозор: пропорциональное регулирование в банковской сфере
10:45
Александр Котов: Появилась дополнительная возможность для развития городов Псковской области
10:37
Эксперт: С появлением ОЭЗ «Моглино» в Псковской области стал развиваться деловой туризм
Еще новости
Экономика

На долю отечественных автомобилей приходится 26% российского рынка

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2017 года в России было реализовано 411,8 тыс. новых автомобилей отечественных марок. Таким образом, на их долю приходится почти 26% российского рынка, что соответствует уровню 2016 года.

Реализация автомобилей LADA в минувшем году достигла 311,6 тыс. штук, показав рост на 17%. Продажи легкой коммерческой техники «ГАЗ» за отчетный период увеличились на 5% до 58,6 тыс. экземпляров. При этом обе марки входят в ТОП-10 российского рынка: LADA – лидирует, а «ГАЗ» находится на восьмом месте.

Реализация автомобилей «УАЗ» снизилась на 15% до 41,6 тыс. единиц. В результате этого отечественный производитель оказался за пределами десятки лидеров российского рынка, заняв в итоге одиннадцатую позицию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Острове уничтожены 20 тонн томатов, ввезённых в Псковскую область под видом товара прикрытия
19 января 2018
В Острове уничтожены 20 тонн томатов, ввезённых в Псковскую область под видом товара прикрытия
В Плюсском районе инвестор хочет построить полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод
19 января 2018
В Плюсском районе инвестор хочет построить полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод 10
Денежный ПАИ-live начнется 19 января
19 января 2018
Денежный ПАИ-live начнется 19 января
ЦБ намерен измерить благополучие россиян
18 января 2018
ЦБ намерен измерить благополучие россиян
Александр Котов: Появилась дополнительная возможность для развития городов Псковской области
18 января 2018
Александр Котов: Появилась дополнительная возможность для развития городов Псковской области 1
Эксперт: С появлением ОЭЗ «Моглино» в Псковской области стал развиваться деловой туризм
17 января 2018
Эксперт: С появлением ОЭЗ «Моглино» в Псковской области стал развиваться деловой туризм 1
Первая партия огурцов в Псковской области запланирована к 23 февраля
16 января 2018
Первая партия огурцов в Псковской области запланирована к 23 февраля
Михаил Ведерников предложил создать электронную продажу билетов на поезда Псковской области
12 января 2018
Михаил Ведерников предложил создать электронную продажу билетов на поезда Псковской области 1

Идет загрузка...