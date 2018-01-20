0
15:23
Полиция разыскивает учащегося одного из псковских колледжей
21:50
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
09:50
Пскович обвиняется в похищении двух автомобилей Lexus стоимостью более 12 миллионов
12:22
Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу
18:27
Стрелять по колёсам ВАЗа пришлось псковским полицейским, чтобы остановить пьяного водителя
20:57
На трассе в Островском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей
10:49
14-летняя девочка пропала в Великолукском районе
Еще новости
Происшествия

В России выявили масштабный недолив на АЗС

В России на десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Вирусы» были обнаружены на десятках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа. Вирусы внедрялись как в программное обеспечение самих колонок, так и в системы суммарных счетчиков, технологических проливов, контрольно-кассового учета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция разыскивает учащегося одного из псковских колледжей
20 января 2018
Полиция разыскивает учащегося одного из псковских колледжей
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
19 января 2018
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина 2
Пскович обвиняется в похищении двух автомобилей Lexus стоимостью более 12 миллионов
19 января 2018
Пскович обвиняется в похищении двух автомобилей Lexus стоимостью более 12 миллионов
Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу
17 января 2018
Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу 1
Стрелять по колёсам ВАЗа пришлось псковским полицейским, чтобы остановить пьяного водителя
16 января 2018
Стрелять по колёсам ВАЗа пришлось псковским полицейским, чтобы остановить пьяного водителя
На трассе в Островском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей
15 января 2018
На трассе в Островском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей
14-летняя девочка пропала в Великолукском районе
15 января 2018
14-летняя девочка пропала в Великолукском районе 1
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
09 января 2018
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта

Идет загрузка...