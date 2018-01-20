В России выявили масштабный недолив на АЗС

10:24, 20 января 2018, ПАИ

В России на десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Вирусы» были обнаружены на десятках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа. Вирусы внедрялись как в программное обеспечение самих колонок, так и в системы суммарных счетчиков, технологических проливов, контрольно-кассового учета.