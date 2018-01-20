В Псковской области стартовала общероссийская акция МВД России «Студенческий десант»

17:38, 20 января 2018, ПАИ

20 января на территории Псковской области стартует общероссийская акция «Студенческий десант», в ходе которой студенты гражданских учебных заведений получат возможность познакомиться с деятельностью подразделений органов внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Данное мероприятие направлено на предоставление общественности полной и достоверной информации о работе полиции, специфике и особенностях службы в органах внутренних дел.

С 20 по 24 января 2017 года для учащихся будут организованы однодневные стажировки в различных подразделениях полиции.