Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования

18:29, 20 января 2018, ПАИ

Федеральное правительство США прекратило работу из-за отсутствия финансирования, сообщает РИА Новости. Это стало возможным из-за того, что фракция демократов в сенате не дала республиканцам принять бюджет.

Как поясняют СМИ, США являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать без бюджета.

Ранее палата представителей конгресса приняла временный бюджет — на сей раз до 18 февраля. Однако демократы в сенате блокируют бюджет, ряд положений которого может быть принят только 60 голосами из 100, в то время как у республиканцев всего 51 голос.