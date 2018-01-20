0
13:02
Штаб Путина прекратил сбор подписей в поддержку его выдвижения
15:35
Конструктивных предложений от псковичей ждут сопредседатели штаба Владимира Путина
15:10
Галина Невалённая, Елена Косенкова и Андрей Царёв стали сопредседателями псковского штаба Владимира Путина
17:52
Ксения Собчак планирует победить на выборах в Госдуму 2021 года
11:53
Юрий Сорокин о назначении на пост вице-спикера Псковского областного Собрания: Не факт, что это буду я
10:46
Вице-спикером Псковского областного Собрания может стать Юрий Сорокин
10:45
Александр Котов: Появилась дополнительная возможность для развития городов Псковской области
Еще новости
Политика

Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования

Федеральное правительство США прекратило работу из-за отсутствия финансирования, сообщает РИА Новости. Это стало возможным из-за того, что фракция демократов в сенате не дала республиканцам принять бюджет.

Как поясняют СМИ, США являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать без бюджета.

Ранее палата представителей конгресса приняла временный бюджет — на сей раз до 18 февраля. Однако демократы в сенате блокируют бюджет, ряд положений которого может быть принят только 60 голосами из 100, в то время как у республиканцев всего 51 голос. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Штаб Путина прекратил сбор подписей в поддержку его выдвижения
20 января 2018
Штаб Путина прекратил сбор подписей в поддержку его выдвижения
Конструктивных предложений от псковичей ждут сопредседатели штаба Владимира Путина
19 января 2018
Конструктивных предложений от псковичей ждут сопредседатели штаба Владимира Путина
Галина Невалённая, Елена Косенкова и Андрей Царёв стали сопредседателями псковского штаба Владимира Путина
19 января 2018
Галина Невалённая, Елена Косенкова и Андрей Царёв стали сопредседателями псковского штаба Владимира Путина
Ксения Собчак планирует победить на выборах в Госдуму 2021 года
18 января 2018
Ксения Собчак планирует победить на выборах в Госдуму 2021 года 5
Юрий Сорокин о назначении на пост вице-спикера Псковского областного Собрания: Не факт, что это буду я
18 января 2018
Юрий Сорокин о назначении на пост вице-спикера Псковского областного Собрания: Не факт, что это буду я 1
Вице-спикером Псковского областного Собрания может стать Юрий Сорокин
18 января 2018
Вице-спикером Псковского областного Собрания может стать Юрий Сорокин 1
Александр Котов: Появилась дополнительная возможность для развития городов Псковской области
18 января 2018
Александр Котов: Появилась дополнительная возможность для развития городов Псковской области 1
Александр Котов: Если Михаилу Гавунасу нечего опасаться и вины его нет, то мог бы спокойно приехать и дать показания
16 января 2018
Александр Котов: Если Михаилу Гавунасу нечего опасаться и вины его нет, то мог бы спокойно приехать и дать показания 5

Идет загрузка...