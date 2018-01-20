Псковичка украла алкоголь из магазина

18:02, 20 января 2018, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая совершила хищение из магазина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Рижском проспекте совершена кража. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 44-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.