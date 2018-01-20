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Общество

Псковская область вошла в топ-20 по количеству туристов, посетивших регион в новогодние праздники

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг внутреннего туризма городов и регионов России по популярности у туристов в новогодние праздники 2018 года. Псковская область заняла в нем 19-е место.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных регионов об итогах туризма в новогодние праздники-2018. В топ-20 также вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Владимирская область, Тюменская область, Вологодская область, Саратовская область, Башкирия, Татарстан, Ярославская область, Карачаево-Черкесия, Крым, Адыгея, Рязанская область, Кабардино-Балкария, Ульяновская область, Калининградская область и Чеченская Республика.

По данным агентства, Псковскую область посетили 16 тысяч туристов в прошедшие новогодние праздники.

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