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Общество

В начале 2018 года в 76-ю дивизию ВДВ поступят новейшие боевые машины

В 2018 году первую партию современной боевой техники получит 76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ, дислоцирующаяся в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Дивизия получит партию современных модернизированных боевых машин БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ в первом квартале текущего года.

После прибытия машин на станцию разгрузки и доставки в одну из воинских частей соединения, будет проведена торжественная передача боевой техники специально подготовленным экипажам, которые проходили обучение в учебном центре в период их производства на предприятиях оборонной промышленности.

БМД-4М и БТР-МДМ - это новейшие скоростные, плавающие гусеничные боевые машины десанта и бронетранспортеры оснащённые самыми современными высокотехнологичными системами вооружения. С приходом этих машин, боевые и огневые возможности подразделений псковского соединения ВДВ имеющих в распоряжении новейшее вооружение существенно увеличатся.

Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан», которое служит и пусковой установкой ПТУР, а также 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет.

Единый для обоих типов выстрелов автомат заряжания 100-мм орудия обеспечивает высокую скорострельность прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций на дальностях до 7 километров, а по механизированным и бронированным средствам прицельную стрельбу до 5,5 километров.

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