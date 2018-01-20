Росгвардия задержала мужчину, похитившего спиртное в Пскове
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в краже из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Гагарина.
Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего жителя Опочки, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.