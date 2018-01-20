Концерт группы «Живая вода» состоится в псковской галерее «Цех» 21 января
21 января в 19:00 в Пскове в галерее «Цех» (ул. Пушкина, 13) стоится концерт псковской музыкальной группы «Живая вода» с программой «Снова-Здорово», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Группа была создана в 1991 году фотохудохником Алексеем Филаретовым и художником Александром Аксеновым. На сегодняшний день, «Живая вода» выступает квартетом, в состав которого входят также Сергей Харитонов и Ольга Балобейко.
Вход бесплатный