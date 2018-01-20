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Общество

В России появится система распознавания лиц для сдачи экзаменов онлайн

В России может появиться система распознавания лиц, которая позволит студентам сдавать экзамены в вузы в режиме онлайн, сообщает газета «Известия» со ссылкой на генерального директора и основателя компании VisionLabs Александра Ханина.

«Вузы с дистанционным образованием могут полностью перевести все процессы в онлайн без тревог о том, что студенты могут мошенничать на тестах или при обучении. Для программ с очным обучением — это возможность перенести процесс сдачи экзаменов, тестов и домашнего задания в онлайн», - заявил он.

Ханин также отметил, что система распознавания лиц в будущем даст возможность сдавать экзамены онлайн. Данная система позволяет исключить мошенничества, в которых студенты могут прибегать к помощи третьих лиц для сдачи экзаменов.

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