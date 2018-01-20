В России выделят почти 15 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

17:01, 20 января 2018, ПАИ

Правительство поддержало выделение 14,5 млрд рублей в 2018 году на повышение заработных плат бюджетникам. Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента показателей, пишет «Российская газета».

С 1 января размер месячных окладов должен вырасти у дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов - представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами. Повышение предусмотрено для федеральных государственных гражданских служащих в том числе в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции.

Указ о повышении зарплат дипломатических работников, государственных служащих и сотрудников сферы юстиции был подписан ранее президентом Владимиром Путиным. Размер окладов перечисленных специалистов должен быть повышен на 4%.