В Вифлееме установили памятник Юрию Гагарину
Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину появился в пятницу в палестинском городе Вифлеем, сообщает РИА Новости.
Бронзовый бюст, изображающий Гагарина в гермошлеме, установлен в нескольких десятках метров от входа в Храм Рождества. «Это очень важный символ. Мы связываем то место, откуда началось движение человечества к лучшему, я имею в виду рождение Христа, с движением человечества к новому — за пределы нашего земного шара», — сказал на торжественной церемонии открытия представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин.