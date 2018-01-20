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Общество

В Вифлееме установили памятник Юрию Гагарину

Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину появился в пятницу в палестинском городе Вифлеем, сообщает РИА Новости.

Бронзовый бюст, изображающий Гагарина в гермошлеме, установлен в нескольких десятках метров от входа в Храм Рождества. «Это очень важный символ. Мы связываем то место, откуда началось движение человечества к лучшему, я имею в виду рождение Христа, с движением человечества к новому — за пределы нашего земного шара», — сказал на торжественной церемонии открытия представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин.

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