США включили Россию в пятерку угроз национальной безопасности

15:49, 20 января 2018, ПАИ

Пентагон обнародовал новую оборонную стратегию США. Как сообщает РБК, в пятерке главных угроз - Россия, Китай, КНДР, Иран и терроризм. Противостоять им США будут за счет модернизации вооружений, реформы Минобороны и укрепления альянсов

«Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами является главной проблемой для национальной безопасности США», - утверждают авторы стратегии. В документе указано, что основная вероятность конфликта сейчас исходит из столкновения государств.