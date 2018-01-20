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Политика

Китай обвинил США в нарушении территориальных вод

Китай обвинил Военно-морские силы США в том, что американский ракетный эсминец Hopper без разрешения вошел в его территориальные воды в районе спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, сообщает РИА Новости.

«Вечером 17 января американский эсминец вошел в воды КНР в 12 морских милях от острова Хуанъянь без разрешения китайского правительства. Китайские ВМС в соответствии с законом произвели в отношении американского судна проверку «свой-чужой» и сделали предупреждение, чтобы он покинул соответствующие воды», - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что действия американского корабля подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая и нарушают основные нормы международных отношений. Кроме того, они поставили под серьезную угрозу безопасность китайских судов и моряков в этом районе.

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