0
13:02
Штаб Путина прекратил сбор подписей в поддержку его выдвижения
15:35
Конструктивных предложений от псковичей ждут сопредседатели штаба Владимира Путина
15:10
Галина Невалённая, Елена Косенкова и Андрей Царёв стали сопредседателями псковского штаба Владимира Путина
17:52
Ксения Собчак планирует победить на выборах в Госдуму 2021 года
11:53
Юрий Сорокин о назначении на пост вице-спикера Псковского областного Собрания: Не факт, что это буду я
10:46
Вице-спикером Псковского областного Собрания может стать Юрий Сорокин
10:45
Александр Котов: Появилась дополнительная возможность для развития городов Псковской области
Еще новости
Политика

Сергей Лавров прокомментировал украинский закон о реинтеграции Донбасса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений по Украине, хотя Киев является «абсолютно не договороспособным», сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва будет добиваться того, чтобы «все, что записано в минских договоренностях, выполнялось».

«И попытки сбить прицел и куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые какие-то повестки дня, новые методы, новые формы, они неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписался президент Порошенко и лидеры Донецка и Луганска», - резюмировал Сергей Лавров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Штаб Путина прекратил сбор подписей в поддержку его выдвижения
20 января 2018
Штаб Путина прекратил сбор подписей в поддержку его выдвижения
Конструктивных предложений от псковичей ждут сопредседатели штаба Владимира Путина
19 января 2018
Конструктивных предложений от псковичей ждут сопредседатели штаба Владимира Путина
Галина Невалённая, Елена Косенкова и Андрей Царёв стали сопредседателями псковского штаба Владимира Путина
19 января 2018
Галина Невалённая, Елена Косенкова и Андрей Царёв стали сопредседателями псковского штаба Владимира Путина
Ксения Собчак планирует победить на выборах в Госдуму 2021 года
18 января 2018
Ксения Собчак планирует победить на выборах в Госдуму 2021 года 5
Юрий Сорокин о назначении на пост вице-спикера Псковского областного Собрания: Не факт, что это буду я
18 января 2018
Юрий Сорокин о назначении на пост вице-спикера Псковского областного Собрания: Не факт, что это буду я 1
Вице-спикером Псковского областного Собрания может стать Юрий Сорокин
18 января 2018
Вице-спикером Псковского областного Собрания может стать Юрий Сорокин 1
Александр Котов: Появилась дополнительная возможность для развития городов Псковской области
18 января 2018
Александр Котов: Появилась дополнительная возможность для развития городов Псковской области 1
Александр Котов: Если Михаилу Гавунасу нечего опасаться и вины его нет, то мог бы спокойно приехать и дать показания
16 января 2018
Александр Котов: Если Михаилу Гавунасу нечего опасаться и вины его нет, то мог бы спокойно приехать и дать показания 5

Идет загрузка...