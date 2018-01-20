Сергей Лавров прокомментировал украинский закон о реинтеграции Донбасса

14:45, 20 января 2018, ПАИ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений по Украине, хотя Киев является «абсолютно не договороспособным», сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва будет добиваться того, чтобы «все, что записано в минских договоренностях, выполнялось».

«И попытки сбить прицел и куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые какие-то повестки дня, новые методы, новые формы, они неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписался президент Порошенко и лидеры Донецка и Луганска», - резюмировал Сергей Лавров.