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Общество

Международный день зимних видов спорта отмечается 21 января

21 января отмечается Международный день зимних видов спорта, сообщает calend.ru.

Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу организаторов, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

Дата проведения Дня снега выбрана неслучайно: в конце января, когда заканчивается сезон рождественских и новогодних каникул, важно привлечь внимание к горнолыжным курортам.

Если в первый год проведения праздника участие в нем приняли более 20 стран мира, среди которых США, Канада, Австралия, Швейцария, Финляндия, Германия, Великобритания, Норвегия, Польша, Турция, Казахстан, Украина и другие, то ко второму году готовность поддержать международный фестиваль выразили уже около 40 государств. В их числе не только традиционные «горнолыжные» страны (Швейцария, Финляндия или Норвегия), но и менее известные в этом смысле Венгрия, Япония, Эстония и даже Пакистан.

В России первый Международный день снега отмечался всего в нескольких регионах. К нему присоединились такие известные на всю страну горнолыжные курорты, как «Бобровый лог» (Красноярск), «Абзаково» (недалеко от Магнитогорска), «Роза Хутор» (Сочи) и другие. Праздник отметили народными гуляниями, спортивными соревнованиями, зимними карнавалами, игрой в снежки и катанием на лыжах. И с тех пор эта традиция сохраняется.
 
 

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