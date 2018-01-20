Международный день объятий празднуется сегодня

09:49, 21 января 2018, ПАИ

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий, сообщает calend.ru. Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата.

Считается, что инициаторами праздника являются студенты. Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. Именно они в последние годы проводят 21 января различные флешмобы, посвященные данному празднику. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

Есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 70-х годов 20 века. Но январский более известен, а потому и отмечается более широко.

