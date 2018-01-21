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Культура

Премьеру спектакля «Отелло» в псковском театре перенесли на март

По техническим причинам даты премьерных показов спектакля «Отелло» переносятся. Постановку представят зрителям 6 и 7 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Псковский академический театр драмы приносит зрителям свои извинения за вынужденные неудобства. Обменять билет можно в кассе на улице Пушкина, 13. Телефон для справок: 72-80-22.

Трагедию «Отелло» 400 лет играют на сценах мира, поэтому сюжет известен всем: отважный воин Отелло, прямодушный и доверчивый, попадает в сети коварного Яго и теряет все, что имеет. «Как подтверждает классика, времена меняются, лишь человеческая сущность неизменна. Любовь и коварство, порядочность и подлость, ревность и преданность, доверчивость и злоба, разрушающая человека, — все эти чувства остаются с нами. Поэтому и сегодня нас так волнует трагическая история любви генерала армии Отелло к юной Дездемоне», - рассказали создатели спектакля.

«Отелло - человек не лишённый нежности. Главное, что у него это как бы всё параллельно: грубость с нежностью, любовь со страстью. Не разделяет он так мирно чёрное и белое, а просто всему есть место быть», - отметил режиссер постановки Даниил Безносов.

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