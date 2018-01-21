Первый этап чемпионата Псковской области по автомногоборью откроется в печорском карьере

10:32, 21 января 2018, ПАИ

Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью откроется сегодня на новой трассе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. Новой площадкой для гонок станет карьер рядом с деревней Кольцово Печорского района.

«Точное количество участников станет известно примерно через час. Регистрация продолжается. Но я вижу на месте всех завсегдатаев, прибыли два экипажа из Санкт-Петербурга. Место новое, трасса замечательная плюс морозец, сосновый бор. Все довольны и в хорошем расположении духа», - отметил Олег Мыслевич.

Регистрация участников соревнования началась в 9:00 в гостиничном комплексе «Изборск» в деревне Изборск Печорского района. До 11:15 у автомобилистов будет время для ознакомления с трассой, а в 11:30 начнётся первый контрольный заезд. В 12:45 пройдёт официальная церемония открытия соревнования, после которой контрольные заезды продолжатся.

Награждение победителей состоится в гостиничном комплексе «Изборск» в 18:00.

Сначала первый этап нового сезона автомногоборья в Псковской области планировалось организовать 13 января на картодроме «Печорский». Однако погода не позволила провести соревнование.