В Македонии выберут новое название страны

10:15, 21 января 2018, ПАИ

Жители Македонии на общенациональном референдуме примут решение относительно нового названия для страны, сообщает «Российская газета».

Спор между Грецией и Македонией начался со времен развала Югославии в 1991 году. Греция требует изменить название Македонии, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония. По этой причине Афины блокируют вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.

Версии возможного нового названия для Македонии не оглашаются официально. Однако СМИ сообщают, что сейчас обсуждаются пять вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).