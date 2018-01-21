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Общество

Татьянин день отпразднуют в Тригорском

25 января в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будут отмечать «Весёлый праздник именин». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, «Татьянин день» традиционно устраивают в музее-усадьбе «Тригорское».

Здесь этот праздник не просто «литературно-приуроченный», но «домашний». Причина в том, что 25 (12) января Русская Православная Церковь вспоминает не только святую великомученицу Татиану, но и преподобную Евпраксию Тавенисскую — ангела-хранителя Евпраксии Вульф, одной из тригорских барышень. К тому же, именно Евпраксия Николаевна, по мнению многих исследователей творчества Пушкина, послужила прототипом «литературной именинницы» — Татьяны Лариной из «Евгения Онегина».

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Из фондов Государственного музея-заповедника «Михайловское»

Традиционно в этот день в музей-усадьбу придут учащиеся районной Детской школы искусств имени С.С. Гейченко. Участниками праздника также станут воспитанники пушкиногорского танцевально-спортивного клуба «Де Марко». В программе «именин» — танцевальные композиции, поэтические произведения Пушкина и его современников, романсы на стихи поэтов XIX века.

Начало праздника 25 января в Тригорском — в 15.00 (вход свободный).

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