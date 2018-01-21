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Пропавшую два года назад женщину разыскивают в Пскове

В Пскове разыскивают Татьяну Михайлову 1982 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с февраля 2016 года она утратила родственную связь.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет. 

Была одета в черную куртку и джинсы, кроссовки. У девушки отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или  позвонить по телефону  02.

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