О безопасности детей-пассажиров напомнили великолукским водителям

11:48, 21 января 2018, ПАИ

В Великих Луках сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Юные инспекторы движения совместно с представителями ДПС ГИБДД напомнили водителям, что безопасность детей-пассажиров зависит от ответственного отношения взрослых и строгого соблюдения ими Правил дорожного движения, направленных на обеспечение безопасной перевозки пассажиров в салонах транспортных средств. Водителям вручили информационные буклеты. Встречи с ними проходили в местах массового посещения граждан, в том числе у крупных магазинов и супермаркетов

«Акция нашла положительный отклик среди водителей. В ходе общения с организаторами они говорили, что такого рода информация о важности использования детских удерживающих устройств, приемах и способах их установки будет способствовать предупреждению ДТП, а также поможет сохранить жизнь и здоровье маленьких пассажиров», - подчеркнули в УМВД.

Отметим, что это профилактическое мероприятие прошло при поддержке администрации города Великие Луки.