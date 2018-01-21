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Общество

О безопасности детей-пассажиров напомнили великолукским водителям

В Великих Луках сотрудники ГИБДД  провели  профилактическую акцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Юные инспекторы движения совместно с представителями ДПС ГИБДД напомнили водителям, что безопасность детей-пассажиров зависит от ответственного отношения взрослых и строгого соблюдения ими Правил дорожного движения, направленных на обеспечение безопасной перевозки пассажиров в салонах транспортных средств. Водителям вручили информационные буклеты. Встречи с ними проходили в местах массового посещения граждан, в том числе у крупных магазинов и супермаркетов

«Акция нашла положительный отклик среди водителей. В ходе общения с организаторами они говорили, что такого рода информация о важности использования детских удерживающих устройств, приемах и способах их установки будет способствовать предупреждению ДТП, а также поможет сохранить жизнь и здоровье маленьких пассажиров», - подчеркнули в УМВД.

Отметим, что это профилактическое мероприятие прошло при поддержке администрации города Великие Луки.

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