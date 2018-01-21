38 пилотов принимают участие в первом этапе чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью

11:52, 21 января 2018, ПАИ

38 пилотов принимают участие в первом этапе чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью, который проходит сегодня на новой трассе в карьере у деревни Кольцово Печорского района.Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

«Зрителей пока порядка 50 человек, все свои, но мы и рекламы особой не давали, к тому же официальная церемония открытия впереди. Думаю, основаная часть зрителей подтянется к обеду», - отметил Олег Мыслевич.

В 11:30 начался первый контрольный заезд. В 12:45 пройдёт официальная церемония открытия соревнования, после которой контрольные заезды продолжатся. Награждение победителей состоится в гостиничном комплексе «Изборск» в 18:00.

Сначала первый этап нового сезона автомногоборья в Псковской области планировалось организовать 13 января на картодроме «Печорский». Однако погода не позволила провести соревнование.